Miks naised tegelikult voodis oigavad?

Inimestena tundub, et me kipume teatud olukordades või teatud tunnete peale tegema konkreetseid hääli: näiteks kui meie kõht valutab, siis oigame või ütleme «brrrr!» kui meil on külm. See peaks olema ka loogiline, et niivõrd intensiivsed kogemused kui naudingud või orgasm tekitab meis soovi häälitseda, oiata või lausa karjuda.

Tegelikult pole seosed aga niivõrd ühesed. Mõned naised on voodis väga häälekad, teised aga ei tee mitte piuksugi, küsib The Frisky. Millest see oleneb ning miks asjad nii on?

Sõnumite saatmine

Kui naine oigab, siis mees teab, et ta teeb midagi õigesti. Kui ta muudab asendit või krabab valet asja ning naine oigamise lõpetab, siis peaks mees olema piisavalt tark, et ära tabada, et ta midagi valesti tegi ning naine enam seksi ei naudi. Nii toimides ei pea paar omavahel rääkima, mees saab lihtsalt häälte järgi aru.

Teaduslik põhjus

Oigamine on automaatne vaste mõnule. Mõnikord teeb inimene seda häält seksi ajal isegi tahtmatult.

Kiirusta!

Mõned naised on ka öelnud, et nad oigavad voodis tahtlikult, et seksi kiirendada ning et nende partner kiiremini tuleks. Arusaadav. Mõnikord venib seks tõesti pikale ning nõnda saab asjaga ehk vähema ajaga ühele poole.

Igal hetkel

Oigamine ning karjumine ei tähenda tingimata seda, et naine hakkab kohe orgasmi saama. Mõned kehaosad võivad lihtsalt erutuse käigus väga tundlikuks muutuda. Näiteks kas sa oled oianud kõigest amelemise ajal?

Egopai

Mitmedki naised on öelnud, et nad oigavad selleks, et mehe ego upitada. Olgu oigamine siis tõene või teeseldud, mehes tekitab see ikka tunde, et tal on suurepärased oskused.

Tugevamini

Me teame, et mõne mehe jaoks on oigamine täiesti eraldi erutav faktor, mis teda veelgi enam pöördesse ajab. Pole midagi meeldivamat kui pikk ning väljavenitatud eelmäng, nii et mees lausa anub, et naine juba oigama hakkaks.

Tõde

Mõnikord naised teesklevad orgasme lihtsalt selleks, et mees ennast paremini tunneks. Mõnikord tundub, et kutt näeb lihtsalt nii palju vaeva ning hakkab juba väsima ning frustreerituks muutuma. Lihtsalt seetõttu, et naine päriselt ei tulnud, ei tähenda see, et ta kogu olukorda nautinud ei oleks!

Parem suhtlus!

Seksi ajal hääle tegemine on heaks indikaatoriks mehele, et ta teaks, et ta midagi õigesti teeb ning tema liigutused naise jaoks nauditavad on. Kõigi viie meele voodis kasutamine muudab kogu kogemuse veelgi paremaks. Mehed kuulevad sageli ära ka kõige väiksemad oiged, seega ole autentne, ent vaheta kindlasti vastavalt naudingu tugevusele ka oma oiete helitugevust.

Selge pilt

Vahel jooksevad isegi seksi ajal peast läbi miljon muud mõtet. Oigamine aitab mõtted selgeks lüüa ning ka naisel endal keskenduda rohkem hetkele ning selle nautimisele.

Igav hakkab!

Naised hakkavad häälitsema ka siis, kui neil on igav, ebamugav või nad on väsinud, et kutt juba kiiremini lõpetaks.

Ei vaikusele

Vaikne seks on imelik. Sa kuuled, kuidas voodi kriuksub või milliseid orgaanilisi hääli teie kehad teevad. Oigamine on palju meeldivam taustaheli.

