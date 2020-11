EKSPERT JAGAB ⟩ Just niimoodi peaksid oma teksapükse pesema

Iga riideeseme pesujuhised on erinevad: näiteks, kas sa teadsid, et sa ei peaks riidepehmendit kasutama, kui sa oma pidžaamat pesed? Veel üks riideese, mida ilmselt pea igaühe riidekapist või -sahtlist leiab, on teksad. Need aga vajavad üsna spetsiifilist hooldust ning ekspertide sõnul võid sa need valede pesutingimustega suisa ära rikkuda!