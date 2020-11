Pilt on illustratiivne.

Black Friday ehk «must reede» on jõulueelne allahindluskampaania, mis sai alguse Ameerikast. See on tänupühale järgnev päev, mil kaupmehed lasevad hooajakaupade hinnad üheks päevaks või terveks nädalavahetuseks madalale. Tänavu langeb suur ostupüha 27. novembrile.