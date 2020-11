5 lauset, mida mehed ihkavad kallima suust kuulda

Mehed tahavad teada, kas nad on sinu rahuldamisega voodis edukalt hakkama saanud. Öeldes valju häälega välja, kuidas tema puudutused ja liigutused viisid sind meeliülendava orgasmini, ei tõsta sa mitte ainult tema ego, vaid tood näole naeratuse, mis ei kao terve päeva jooksul.

Mees tunneb end hinnatuna, kui naine märkab tema pingutusi ja tehtud tööd. Kui mees midagi saavutab, siis naisepoolne tunnustus on tema jaoks ülioluline.

Muidugi ei peaks end sundima seda ütlema, vaid ideaalis võiks see lause tulla üle huulte loomulikult. Valisid ta endale ju meheks siiski põhjusega. Sarnaselt naistele ei taha mehed komplimente kuulda ainult nendel kordadel, kus nad on end uhkelt riide pannud ja üles löönud. Enesekindel mees näeb hea välja ju igal ajal, olenemata sellest, mis tal parasjagu seljas on.