3 nahahooldustoodet, millele nahaarstide sõnul väga palju kulutada ei tasu

Dermatoloog dr. Mona Gohara avaldab, millised on need nahahooldustooted, mida ostes võid rahuliku südamega odavamate brändide poole vaadata, sest kallimad ekvivalendid lihtsalt ei tasu ennast ära. «Kui me räägime hooldusvahendite eest suure raha välja käimisest, siis tasub seda teha antioksüdantide ning retinoolide puhul ja pidada silmas ka oma naha spetsiifilisi murekohti,» räägib naine portaalis Well+Good. «Ent väga mitmete stamptoodete puhul ei pea oma rahakotiraudu üldsegi nii palju paotama. Sellised tooted on minu arvates näo õrnaks puhastamiseks mõeldud tooted ja niisutavad kreemid-näopiimad, aga ka päikesekreem.»