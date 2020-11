Pluuto on allmaailma valitseja, Skorpioni juhtplaneet. Astroloogias esindab Pluuto alateadlikku võimu, transformatsiooni ja muutuseid. Ta juhib kõike, mis on pinna all peidus. Plusspoolelt seostub Pluuto uuenemise ja taassünniga, ta esindab lõppe ja uusi algusi, samuti spirituaalset kasvamist. Pluuto negatiivne väljendus on obsessiivne võimuiha, soov kõike kontrollida ja üleüldine destruktiivsus.

Pluutot nimetatakse põlvkonnaplaneediks, kuna ta liigub oma orbiidil pikalt, valitsedes nõnda tervet generatsiooni. See, mis majas Pluuto asub, näitab ära, mis on need valdkonnas, milles sa otsid tõde ja sügavamat tähendust. See eluvaldkond on sinu jaoks seotud muutuste, raputuste, võimuvõitluse ja kontrolliküsimustega.