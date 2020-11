Venemaal vahistati ema, kes jättis kümneaastase lapse üksinda koju

Naabrid kuulsid ühel õhtul lapse hõikeid. Uksekella lastes selgus, et poiss on pandud luku taha. Murelikult organiseerisid nad lapsele akna kaudu toitu ning uurisid, kus tema ema on. Poiss ütles, et ta ei tea, kuid palus mitte politseid asjasse segada.