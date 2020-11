5 toitu, mis hea ööune hoopiski ära rikuvad

Ent kas sa oled mõelnud ka selle peale, et peaksid enne teki alla suundumist teatud toite vältima? Jah, ilmselt teame me kõik, et kofeiin ning rasked ja rasvased söögid enne uinumist meile korralikku ööund kaasa ei too. Aga dietoloog Karman Meyer loetleb üles veel mõned üllatavad toidud, mis võivad sulle uneprobleeme tekitada.