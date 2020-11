Värske uuring tõestab: naised võivad kogeda nii kaht kui sadat multiorgasmi

Seda, et mõned naised on võimelised saama korraga mitmeid orgasme, on teaduslikult kinnitatud juba kauem kui sajand. Sellest hoolimata on selles vallas teaduslikku uurimistööd tehtud vähe, et teada saada, millised need orgasmid siis tegelikult on. Vaidlusalune küsimus on ka see, mida üldse lugeda multiorgasmiks – nt kui palju aega peab kuluma kahe orgasmi vahel, et seda «multiks» pidada? Kas need peavad juhtuma vahetult üksteise järel?