5 viisi, kuidas teine rasedus esimesest lapseootusest erineb

Kui sul on seljataga vaid üks sünnitus, võib mõte selle kogemuse taas läbi tegemisest olla hirmutav – on ju esmasünnitused sageli pikemad ja raskemad. Kui aga suur iha saada veel kord emaks, siis tea, et su teine rasedus võib esimesest mitmel viisil erineda.