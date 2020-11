GALERII JA VIDEO ⟩ Lauluväljak muundub imeliseks talvevõlumaaks

Eritellimusel valmistatud valgusfiguuride grupid on kuni kaheksa meetrit kõrged. Eestisse saabuva ekspositsiooni figuurid on loodud teraskarkassidele, mille peale on tõmmatud siid ning see erivalgustusega illumineeritud. Võlumaal saab näha müstilisi üleelusuurusi taimi, linde, loomi, laternatänavaid ja losse. Kollektsioon sisaldab muuhulgas ka jääkarude ja pandademaad ning Hiina kalendri sodiaagimärkide alleed. Iga valgusfiguur ja ansambel on visuaalselt effektne minišedööver.