Namiibia valges savikõrbes kõrguvad kummituslikud akaatsiapuud

Kliima muutumise tagajärjel tabas piirkonda aga pikajaline põud ja alale tungisid liivaluited, mis tõkestasid piirkonda läbinud jõe nii, et jõgi muutis oma suunda. Seetõttu on Deadvleis kaasajal kõrged oranžid ja kollased liivadüünid ja nende vahel surnud akaatsiapuude võradega savijärv.

Tänu kuivusele ei ole enam kui 600aastaste puude võrad hakanud mädanema, vaid intensiivse päikesevalguse tõttu kõrbenud ja muutunud mustaks. Mustad puud, mille taustaks on eredavärvilised liivadüünid, jätavad mulje, nagu oleks tegemist paigaga mingist kummitustefilmist või kummalisest muinasjutust. Samas on sealsed vaated väga kaunid ja teataval moel kordumatud.

Deadvleiei ole siiski täiesti ilma taimedeta piirkond. Mõned taimeliigid on sealse hommikuse udu ja harva esinevate vihmahoogudega suutnud kohaneda. Näiteks esineb seal taimedest teatud liiki salsolat ehk soolatorti (nimi tuleneb taime soolataluvusest) ja kuni meetrikõrguseks kasvavat Acanthosicyos horridust. Viimatinimetatu on endeemne Namiibi kõrbele (kasvab seal 40 – 60 km laiusel ja peaaegu 1000 km pikkusel ribal ja on Namiibi kõrbe kõige arvukam taim).