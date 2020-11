Lugeja küsib: mida teha, kui ma kodukontoris tööd teha ei saa?

Küsimuses kirjeldatud olukorras tuleks tööandjale esimesel võimalusel vähemalt e-kirjaga teada anda, et töö tegemine kaugtööna ei ole võimalik ning pakkuda enda poolt võimalikud lahendused, millistel tingimustel töösuhe siiski jätkuda saaks. Näiteks oleks võimalus pakkuda, et kuna suurem osa töötajaid teevad meelsasti kaugtööd, siis tööandja korraldaks nii, et konkreetne töötaja saaks jätkata töötamist kontoris ehk tööandja avaks kontori osaliselt.

Kui tööandja leiab, et kontori osaline avamine on probleemne ehk kaasnevad kulud, mis ühe töötaja puhul on ebaproportsionaalselt suured, siis võiks tööandja kaaluda töötaja jaoks üksiku tööruumi üürimist ehk tööandja kaaluks, millised kulud on tema jaoks optimaalsemad.