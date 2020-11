5 põhjust, miks mustal reedel mitte midagi osta

Must reede on üks suurimaid ja tuntumaid ostupäevi maailmas, mis on levinud USA-st otsapidi ka Eestisse. Musta reede ostupäeva tähistatakse 27. novembril ja paljud ei jõua juba ära oodata, et minna šoppama. Kuid, mis oleks, kui tähistaks hoopis ostuvaba päeva?