Miljardäri staatust ei teeni just paljud inimesed välja, kuid paljud sellest just unistavad. Selleks, et jõuda eliidi hulka, on tarvis pühendumist, ajusid ja mõne inimese sõnul selle reaalsuse manifesteerimist. Aga kas ka sodiaagimärk võib finantsõnnes rolli mängida?