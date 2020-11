Koolikiusajatel on ligi neli korda suurem kuriteo sooritamise risk

Kampaania autori ja Kiusamisvaba Kooli koostöösuhete juhi Ingi Mihkelsoo sõnul puudutab kiusamine laiemalt pea kõiki lapsi – olgu see siis ohvri, kiusaja või pealtvaatajana. Kiusatav on aga koguni iga viies Eesti koolilaps. See kurb näitaja lennutab meid otsejoones Euroopa tippu.

«Uuringud kinnitavad, et kiusamisel on negatiivsed tagajärjed kõikidele osapooltele – nii kiusatavatele, kiusajatele kui pealtvaatajatele. Näiteks kiusajatel endil on nooruki- ja täiskasvanueas ligi neli korda suurem kuriteo sooritamise risk. Ohvritel aga kahjustub vaimne ja sotsiaalne tervis ning langeb akadeemiline edukus. Kiusamist pealt näinud lastel on seejuures kõrgem ärevushäirete ja õpiraskustesse sattumise risk. Seega puudutab kiusamine tegelikult palju rohkemaid, kui pealtnäha paistab,» selgitas Mihkelsoo.

Mihkelsoo sõnul jätab kiusamine pikkadeks aastateks jälje ja paljud noored lähevad tulevikule vastu vaimselt haavatuna. Seda kõike on aga võimalik ennetada. Kiusamisvaba Kool aitab juba 8. aastat koolidel üle Eesti maailmas ainulaadset teadus- ja tõenduspõhist KiVa kiusuennetusprogrammi jätkusuutlikult kasutada. KiVa annab koolidele selged, konkreetsed ja toimivad juhised ja tööriistad, kuidas kiusamist ennetada ja vähendada ning kuidas toimida siis, kui sellised juhtumid esile kerkivad.

SA Kiusamisvaba Kool mõõdab KiVa programmi mõju iga-aastaselt. Näiteks selgus 2020. a. kevadel 16 500 õpilase seas tehtud anonüümsest küsitlusest, et KiVa programmiga liitunud koolides oli distantsõppe ajal küberkiusamist poole vähem. See on üks mõjusatest näitajatest, mis tõestavad KiVa toimivust.

Kampaaniat toetavad mitmed Eesti tuntud lauljad, näitlejad ja mõjuisikud. Nende seas ka näitleja Henessi Schmidt.