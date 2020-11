Küüslauku on aastasadu kasutatud haiguste eemalepeletamiseks.

Inimesed on sadu aastaid teadnud, et küüslauk avaldab tervisele väga kasulikke mõjusid ning lisaks ravib ka haiguseid. Küüslauk alandab vererõhku, kolesterooli ja näib ennetavat ka teatud tüüpi vähke. Kuid küüslauku ei pea alati sööma, et sellest kasulikke omadusi kätte saada.