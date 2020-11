Teadlased on nimelt välja tulnud tervelt viie vägagi hea (ning teaduslikult tõestatud!) põhjendusega, miks sa peaksid iga päev masturbeerima. Jah, üldiselt masturbeerivad inimesed seksuaalse rahulduse ning orgasmi(de) saamiseks, ent sellel mõnusal tegevusel on ka mitmeid tervisele vägagi kasulikke omadusi. Need muudavad enesega mängimise aga peaaegu et trenni tegemisega samaväärseks.