Pärinegu need uudistest, sotsiaalmeediast või ka töö juurest, meile tuletatakse konstantselt meelde, et praegune olukord kogu maailmas on tavapärasest erinev ning elu, nagu meie seda teadsime ning millega harjunud olime, on kardinaalselt muutunud. Kahjuks kannavad need laused enda sageli ka tugevat annust stressi, ärevust ning vaimset üleküllastumust ilma, et tunneli lõpp kuskiltki paistaks.