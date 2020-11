Pole saladus et noortele on kohvijoogid meeldima hakanud, väga noores eas pigem magusamad ja piimaga rikastatud variandid. Lisaks on pidev kasv ka innovatiivsetel piimasüsteemiga kohvimasinatel. Seepärast on välja joonistunud ka viimaste aastate kohvientusiastide kaks eri äärmust – «kasvavad kohvisõbrad» ja «klassikalised».