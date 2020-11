Kodumaise puhkuse aeg: naudi advendiaega, valgusretke ja kanna maski

Sissejuhatuse teevad elavad aknad Tallinnas Viru tänaval: 29. novembril alates kella 16st on vanalinna ühe peatänava vaateaknad muusikute päralt. Aknalavasid süttib järjest nii palju, et soojalt riietatud jalutaja saab Viru tänaval peatuda ning kontserti kuulata terve tunni jagu! Kontsertprogrammi on kokku pannud Siim Aimla koostöös Georg Otsa muusikakooliga. Lisaks noortele tähtedele esineb esimesel advendil ka The Swingin« Sisters.