Kas mehed tõesti mõtlevad sellest, kuidas naised altpoolt maitsevad? Milliseid arvamusi ning kommentaare erinevad inimesed välja toonud on? Sõna saavad Redditit kasutavad mehed ning on isegi võimalik, et need lood panevad vagiinaomanikke (vähemalt enne seksi) oma menüüd muutma.