Ekspert selgitab, miks paljud inimesed ei suuda pühapäeva õhtuti rahulikult uinuda

On pühapäeva õhtu. Oled vahetanud just oma voodipesu, pannud selga värskelt pestud uneriided ning valmis peagi rahulikult uinuma, et end uueks töönädalaks rahulikult välja puhata. Kõik tundub ideaalne rahulikult uinumiseks, kuid mingil põhjusel ei suuda sa end magamise lainele lülitada. Peagi hakkavad aina vähemaks tiksuvad öötunnid sulle muret tekitama ning tekivad muremõtted, kas suudad üldse esmaspäeva hommikul puhanuna ärgata. Miks see nii on?