NAISTEJUTUD ⟩ Need võlujõuga taimed võiksid olla talvel iga naise väge toetamas

Kuidas taimi koguda ja säilitada? Miks seda üldse peaks tegema? Mis juhtub, kui ühtäkki tabab vastupandamatu himu minna loodusesse ja taimi kokku korjata, ise täpselt teadmata, kust see kirg pärit ja mida nende kogutud õite ja lehtedega edasi teha?

Mai-Liisil on jagada häid nõuandeid, kuna ta tegeleb taimedega igapäevaselt. Lisaks sellele õpetab ta ka kuulajaid, millised on need ravimtaimed, mis aitavad meil pika, pimeda ja viirusterohke talve paremini üle elada.