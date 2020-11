Eesti alal kuuvarjutust aga kahjuks oma silmaga vaadata ei saa, sest seda on näha peamiselt vaid Vaiksest Ookeanist, Ameerikast ning Aasiast. Õnneks on tegemist kõigest niinimetatud poolvarjulise kuuvarjutusega, mille jooksul Kuu pind ainult õige pisut tumeneb.

Ent astroloogiamaailmale jätab iga kosmiline sündmus oma jälje, seega ega kuuvarjutus meid sellest mõjutamata jäta, et teda kodumaal näha ei ole. Nii võivad mõnede sodiaagimärkide esindajad ennast tänase ja homse jooksul sellest taevasest liikumisest mõjutatuna tunda. Kahjuks on sellest lähtuvalt mõned märgid, kelle puhul need mõjud negatiivsed on.