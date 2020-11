Sa kolid uude linna, tervitad uut pereliiget, muudad karjäärirada, abiellud, lähed lahku... Nimekiri on pikk. Astroloogias kipuvad need elumuutvad hetked käima käsikäes varjutustega ja iga kuue kuu tagant toimub kaks-kolm varjutust. Võta neid momente kui ühe peatükki lõppu ja uue algust.

Kuu jõuab oma kõige valgustunumasse faasi täna kell 11.30 Eesti aja järgi ja minut enne seda toimub kuuvarjutus. Paraku Eestis kuuvarjutust näha ei saa, peamiselt on seda näha Vaikse ookeani, Ameerika ja Aasia piirkonna inimestel. Astroloogias usutakse, et iga kosmoloogiline sündmus jätab oma jälje, seda hoolimata sellest, kas me seda silmaga jälgida saame või mitte.