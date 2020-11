VIDEO ⟩ Vaata, millised üllatused tänavustes advendikalendrites peituvad

Ka meie toimetuses mõtlesime, et huvitav küll milliseid põnevaid variante sel aastal pakutakse ning Kaubamaja loovutas meile lahkelt testimiseks mõned advendikalendrid. Vaata artikliga kaasas olevast videost ise, mis muljeid need meis täpselt esile kutsusid!

Kalendrid, mida avasime:

Kui nüüd avastasid, et ka sinul endal hommehommikune sokitäide veel puudu on, siis jõuab täna õhtul kindlasti mõne ägedate üllatustega täidetud kalendri poest üles korjata. Miks? Ikka seepärast, et oma last, partnerit või miks mitte ka (vana)vanemaid sellega homme üllatada ning nende jõuluootust täis aeg pisikeste igahommikuste üllatustega selles stressirohkes maailmas natuke säravamaks muuta!