Viis sõna, mis rikuvad esimese kohtingu ära

Kaaslasega esimest korda kohtudes võib ta astuda kõikvõimalikesse ämbritesse. Kuid see ei tähenda, et peaksid olema vähem valiv selle suhtes, kellesse otsustad armuda. Tuleb lihtsalt edasi otsida ja kui tema pole sinu jaoks see õige, siis lihtsalt pole. Ära kaota julgust kohtingutel edasi käia, et leida oma hingesugulane.