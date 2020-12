«Me oleme vist küll kõik väga imelikud?» vaatas Helen Tobias ootavalt-küsivalt teda ja õde Sylviat intervjueerinud Postimehe ajakirjanikule otsa. Valli Voitk oli sunnitud vastama: «Imelikud? Tea, aga ebatavalised küll, sest iga anne on erandlik, seda erandlikum, kui kogu perekonnale on osaks saanud andekas olla.» See usutlus helilooja Rudolf Tobiase kahe tütrega leidis aset 15. septembril 1943.