4 üllatavat põhjust, mis su nahk kuivab

Kui väljas on külm, igatseme kuuma duši alla, mõnikord suisa hommikul ja õhtul. Aga see on su nahale kõike muud kui hea. Liiga palju kuuma vett koos dušigeeli ja šampooniga kuivatab nahka, tulemuseks on sügelev, ketendav ja punetav ihu. Püüa mitte iga päev duši all käia ja reguleeri veetemperatuuri.