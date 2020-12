Paljud meist avastavad, et on mingil eluhetkel totaalselt läbi põlenud, kuid siis on juba liiga hilja. See on hea, kui tunned end tööl suurepäraselt ja jõuad palju teha, kuid samas tuleb ka mõista, et jõuvarud ei kesta igavesti. Kui tunned endas ära järgmised märgid, tasub mõningad asjad ümber otsustada.