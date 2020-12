3 nippi, kuidas pühade ajal alkoholi joomist vältida

Pole vahet, kaua sa pole joonud – päev, nädal, kuu. Mõte veeta pühad perekonnaga, kes on harjunud, et sa tarbid alkoholi, võib tekitada õudust. Ehk on asi selles, et su lähedased on suured napsusõbrad ning suruvad sullegi joomist peale. Ehk aga hoopis tundub keeruline ilma alkoholi näilise toeta aega raskepäraste sugulastega veeta. Misiganes on põhjuseks, on kolm trikki, mida järgides saad tagada selged pühad.