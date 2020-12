Loomulikult ei tähenda kõik aistingud, et kehas on midagi tõsist toimumas, kuid kui need sümptomid korduvad sageli, oleks hea teada, mida need tähendavad. Kas sinul on mõni neist sümptomitest esinenud, kuid sa pole siiani aru saanud, mida see tähendab?