On sulle tuttav olukord, mil sinu telefon heliseb ning üks tuttav hääl ütleb sulle: «Ma igatsen sind!» ning juhuslikult on helistajaks sinu endine kallim? Seda lauset on hea tunne kuulda olukorras, mil teda endiselt armastad, kuid mitte siis kui olete otsustanud erinevaid teid minna. Miks ta sulle helistab? Kas ta soovib sinuga ära leppida või tahab sind vaid voodilinade vahele?