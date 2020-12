Dailyhoro.ru vahendab selgeltnägija Marilyn Kerro õpetust, kuidas täpselt käituda, et raha juurde voolama hakkaks. Selleks on tarvis läbi teha seitse rituaali, igal nädalapäeval üks. Kerro soovitab alustada esmaspäevaga, kuna sel päeval on inimene kõige avatum muutustele nii sise- kui välisilmas.