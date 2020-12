Arst selgitab, kui tihti peaks tegeikult naistearsti külastama

Oluline on ka vaginaalne ultraheli, et vaadata emakat ja munasarju, et veenduda, et kõik on normis, emaka struktuur ja asend normipärane, pole anomaaliad ja tsüste. Günekoloogilise läbivaatuse kaudu saab arst hinnata, kas toimunud on muutusi, kas on viiteid haigusele/põletikule.