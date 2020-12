C-vitamiin on üks enim kasutatavaid toidulisandeid, mida on müügil mitmes erinevas variandis – tablettidest närimiskummide ja kummikommideni. Sellel on tohutult palju häid omadusi alates immunsüsteemi ja luude tugevdamisest kuni ajutöö toetamiseni välja. Mis juhtub sinu kehaga aga siis, kui tarbid seda head vitamiini liiga palju?