Tahad koju mehe lõhna? Osta küünal, mis lõhnab nagu räppar Drake

«Suitsune muskuse lõhn on introspektiivne nagu iga seda kandev mees. See toob esile mehe ekstravertse, särava ja julge poole,» seisab lõhna kirjelduses. Küünal kannab nime Carby Musk. «Küünla lõhna muudavad siidiselt mõnusaks kombinatsioon muskuse, merevaigu, kašmiiri ja seemisnaha killukestest ning lõhnab nagu räppar Drake, sest see on just tema lemmik lõhn, mida igapäevaselt kannab,» kirjutab tootja tootekirjelduses.