Vahet pole, kui tublisti sa oma hambaid harjad ning niiditad, kipub halb hingeõhk maski all siiski päris kiiresti võimust võtma. Kõigest paar minutit peale maski ette panemist oled ühtäkki vägagi teadlik sellest, mida kõike sa päeva jooksul söönud oled või lihtsalt imestad, kuidas ka tühi kõht ebameeldivaid aroome suust välja saadab. Ent üks hambaarst räägib, et probleemile on üsna lihtne lahendus.