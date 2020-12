Lihtne nipp, kuidas kindlaks teha, kas muna on veel värske

Toored munad püsivad külmkapis päris kaua, vähemalt neli-viis nädalat, kui mitte rohkem. Kahjuks ei ole aga võimalik neile peale vaadates öelda, kui söödavad nad on. Muidugi võid koore katki teha ja nuusutada, kuid on ka teine viis teada saada.

Selleks on sul vaja veega täidetud kaussi. Pane muna ettevaatlikult kaussi ja oota hetk. Kui muna vajub põhja, siis on see värske ja võib rahulikult kasutada. Kui aga muna jääb hulpima, pole see enam kõlblik.