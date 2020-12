10 kummalist ja veidrat ebausku, mida Põhja-Koreas ikka veel usutakse

«Praegu usutakse Põhja-Koreas, et Covid-19 on saatanast,» räägib Park. «Kui on lõunatuul, siis ei lubata inimestel välja minna, muidu tuul toob Lõuna-Koreast saatanaviiruse kohale.» Parki sõnul on traagiline, kui palju põhjakorealastele viiruse teemal valetatakse ning sel on eluohtlikud tagajärjed. Ka on blokeeritud igasugune import, sest valitsuse sõnul tuleb viirus riiki välismaiste toodetega. See aga süvendab niigi lokkavat vaesust ja nälga veelgi.