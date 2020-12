Hiina ja Lõuna-Korea omavahel karvupidi koos: kelle rahvusroog on kimchi?

Sotsiaalmeediakasutajad ja Lõuna-Korea tabloidmeedia on tõstnud lärmi. Nimelt kirjutas Hiina riigiajaleht Global Times, et rahvusvaheline standariseerimise organisatsioon tunnustab nende rooga pao caid kui tõelist ja õiget kimchit. Kimchi on aga korealaste hingetoit ja seda tiitlit nad hiinlaste toidule küll ei kavatse kinkida.