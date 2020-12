NAISTEJUTUD ⟩ Pooleteiseaastase elu: vits oli nii tavaline, et sellest ei tehtud numbritki

Kristinkal on mälestusterajal kõndimisel abiks päevik, mille ta värskelt avastas. Selle sisu on tänapäeva lapsevanematele (loodetavasti!) šokeeriv - kui tavaline oli vits ja kui kergelt tõusis vanemate käsi last karistama. Karistuseks piisas vaid lihtsast uudishimust, mis ikka lapsepõlvega kaasas käib...