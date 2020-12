EKSPERIMENT ⟩ Kuhu juhatab meid äpp Randonautica, tänu millele kaks USA teismelist laibad leidsid?

Põhimõtteliselt ongi Randonautica äpp, mis julgustab sind oma lähiümbrust avastama. Äpp lubab sulle anda täiesti suvalised koordinaadid, kuid palub, et enne kui sa seiklema lähed, mõtleksid sa pingsalt sellele, mida näha või kogeda tahad. See eesmärk võib olla midagi väikest või suurt – näiteks vastus küsimusele, mis sind vaevanud on; või lihtsalt inspiratsioon. Võid küsida midagi lihtsatki: näiteks number nelja! Valmis tuleb olla aga selleks, et äpp juhatab sind kohtadesse, kus sa leiadki vastused oma küsimustele kõige ootamatumal moel.

Randonauticas saab valida mitme erineva punkti vahel. Void ehk tühik on väidetavalt punkt, kus on kõige vähem kvantpunkte, mis aga ei ole halb asi – see pidavat su eesmärgi täitmisele hoopis kaasa aitama. Attractor on koht kaardil, kus kvantpunkte on palju ning äpp peab seda piirkonda väga eriliseks. Lisaks on võimalik veel valida power-punkt.