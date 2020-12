Nädalavahetusel on mitu head põhjust liikuda Raekoja platsist eemale

Nähtamatu kuusk on lummav kuuseinstallatsioon Püha Katariina kiriku keskaegsete võlvide all. Idee autoriteks Pille Kivihall, Merle Suurkask ja Eero Kotli, kaasa aitasid kunstnikud Katariina Gildist ja Hopneri Maja. Kuuseinstallatsiooniga saab tutvuda esmaspäevast reedeni (v.a. riigipühad) kuni 6. jaanuarini . Teelised on oodatud nähtamatut kuuske valgustama kaasavõetud teeküünaldega.

Piparkoogimaania on kunstinäitus, kus kõik on tehtud piparkoogist! Sel aastal ei ole eksponeeritav looming mitte ainuüksi jõuluhõnguline, vaid ka lausa glamuurne: teemaks on mood. Haute couture küpsisekunsti autorite seas on professionaalseid arhitekte, disainereid, keraamikuid. Näitusega saab Disaini- ja Arhitektuurigaleriis tutvuda kuni 7. jaanuarini.