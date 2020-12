Optometrist selgitab: kuidas endale töötamiseks või hobidega tegelemiseks õigeid prille valida?

Kui on palju lähitööd, käsitööd või arvutiga tööd, tuleks muretseda spetsiaalsed prilliläätsed. Progresseeruvate prilliläätsedega arvuti taga tööd tehes (eriti kui monitor asub silmade kõrgusel) tekib sundasend, sest koht prilliläätses, millest arvutit teravalt näha, on klaasi allosas ning pea tuleb kuklasse ajada.

Arvutitöö tulemusel tekkinud tervisemuresid saab ära tunda lihtsalt: kui vabal päeval samu kaebusi ei teki, on need arvatavasti seotud töökeskkonnaga - kas siis töökoha ergonoomika, arvutitöö või valgusega.

Kontoriläätsed, mis on spetsiaalselt arvutiga töötamiseks või muudeks lähitöödeks, on aga ülesehituselt progresseeruvatest veidi erinevad. Neis läätsedes on suurem rõhk lähidistantsil. Kuna neis läätsedes on tugevused erinevatele distantside võrreldes progresseeruvatega väiksemad, on läätsede äärealades vähem moonutusi ning nägemine loomulikum ja mugavam, silma optilises teljes ehk pupilli asetuskõrgusel on arvutidistantsile vastav tugevus ning arvutitööl sundasendit ei teki.