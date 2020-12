PÄEVAPOKAAL ⟩ «Ma kujutan ette, et naiste orgiatel lihtsalt räägitakse ja juuakse teed. Vähemalt alustuseks...»

Räägime sellest, kuidas LGBT-vaenulik Ungari saadik geiorgial käis. Lisaks tegime testi, et millised Vana-Kreeka jumalad meie oleme ning räägime, kas läks täppi. Teine poliitiline skandaal tuli kodule lähemalt, Leedust, ning sisaldas kaadrisse ilmunud poolpaljast meest ning mainime ka Rakvere homokuuske. Boonusena räägime vahelduseks ka eraelust ja tunnetest (SPOILER: Ka Madisel on tunded!) ning paljastame, milline peomäng teie eludest puudu on olnud.