Pornhub on massiivne veebisait, kuhu laaditakse igal aastal 6,8 miljonit uut videot ja mis saab iga päev 3,5 miljardit külastust. Firma PR-osakond on teinud head tööd ning palju sagedamini on Pornhub uudistes just toredate tegudega, näiteks pakkudes isolatsiooni ajal inimestele tasuta sisu või ostes Bostonile lumesahad.

Kuid veebilehel on ka oma tume pool. Floridas läks kaduma 15-aastane tüdruk ja tema ema leidis ta Pornhubi kaudu üles – laps oli seal 58 erinevas pornoklipis. Ja see on vaid üks juhtum mitmest. Kristof kirjeldas, et veebilehele on laaditud lindistusi teadvusetute naiste ja tüdrukute vägistamisest ning neid pole õigete otsisõnadega sugugi keeruline leida. «Küsimus siin pole pornograafias, vaid vägistamises,» rõhutas autor. «Lepime kokku, et on lubamatu rünnata lapsi või kedagi, kes ei ole võimeline andma oma nõusolekut [seksaktiks].»