Melissa oli oma endise abikaasaga abielus 15 pikka aastat. Ühel hetkel otsustas ta ühisest liidust välja astuda, kuid kõik oleks läinud lihtsamalt, kui neid poleks sidunud kaks ühist last. Ometigi läks kõik nii, et praeguseks on tema endisest abikaasast saanud Melissa parim sõber.