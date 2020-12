Põhja-Korea kõige mõjukam naine on Kim Jong-uni armuke, mitte tema õde

Kui Kim Jong-un võimule sai, hakkas Põhja-Koreas üht-teist muutuma. Üks kõige märkimisväärsemaid trende on see, et aina enam naisi on saanud mõjukatele kohtadele. «Kuid see pole alati hea asi,» ütleb Yeonmi Park, kes on Põhja-Korea jooksik ning räägib oma kogemustest nüüd populaarsel Youtube’i kanalil. «Kahjuks on Põhja-Korea muutunud veelgi brutaalsemaks, nüüd kui need naised võimul on,» selgitab Park.

Uudistest on korduvalt läbi käinud, et Kim Jong-uni noorem õde, 1988. aastal sündinud Kim Yo-jong on tõusnud partei ridades suisa nii kõrgele, et sosistatakse tema ainuvõimule pääsemisest. Ka võiks arvata, et diktaatori ametlikul abikaasal Ri Sol-jul on omajagu võimu, kuid Park kinnitab, et nii see pole. «Tänasel päeval on Põhja-Korea kõige mõjuvõimsam naine hoopis Kim Jong-uni armuke Hyon Song-wol,» kinnitab Yeonmi Park.